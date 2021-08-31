Öğrenci maskeyi düzgün takmadı, profesör istifa etti
ABD'deki Georgia Üniversitesi'nde Irwin Bernstein adlı profesör, derste bir öğrenci maskeyi düzgün takmadığı için istifa etti. Üniversite, maske takmayı "şiddetle" tavsiye etse de zorunlu kılmamıştı.
ABD’de bulunan Georgia Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünde
eğitim veren 88 yaşındaki Bernstein, 24 Ağustos'taki derse maskesiz gelen bir
öğrenciden maske takmasını istedi.
Independent Türkçe’nin New York Post'un haberinden
aktardığına göre; adı açıklanmayan öğrenci, bir başka öğrenciden maske alıp
taksa da burnunu kapatmadı.
Yaşlı profesör bunun ardından şekerle yüksek tansiyon
hastası olduğunu ve Covid-19'un kendisini öldürebileceğini söyleyip öğrenciyi
uyardı. Ancak öğrenci maskeyle düzgün nefes alamadığını öne süren öğrenci, burnunu
kapatmayı kabul etmedi.
'MASKE YOKSA DERS DE YOK'
15 dakika sonra öğrenciyi tekrar uyaran ancak sözünü
dinletemeyen Bernstein, tahtaya "Maske yoksa ders de yok" yazarak
istifa etti.
Profesör yaptığı açıklama şöyle konuştu:
"O an 'Hava Kuvvetleri'ndeyken ülkemi korumak için hayatımı
riske attım. Ancak pandemide maskesiz bir öğrenciye ders vermek için hayatımı riske
atmak istemiyorum' dedim. Covid-19 son haftalarda yayıldığı için daha fazla
endişeleniyordum. Bu yüzden biraz rahatladım."
Georgia Üniversitesi adına konuşan Greg Trevor ise dersi alan öğrencilerin istifanın ardından başka bir akademisyenin dersine yerleştirildiğini açıkladı.
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