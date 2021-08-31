Öğrenci maskeyi düzgün takmadı, profesör istifa etti

31 Ağustos 2021 Salı, 15:52

ABD’de bulunan Georgia Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünde eğitim veren 88 yaşındaki Bernstein, 24 Ağustos'taki derse maskesiz gelen bir öğrenciden maske takmasını istedi.

Independent Türkçe’nin New York Post'un haberinden aktardığına göre; adı açıklanmayan öğrenci, bir başka öğrenciden maske alıp taksa da burnunu kapatmadı.

Yaşlı profesör bunun ardından şekerle yüksek tansiyon hastası olduğunu ve Covid-19'un kendisini öldürebileceğini söyleyip öğrenciyi uyardı. Ancak öğrenci maskeyle düzgün nefes alamadığını öne süren öğrenci, burnunu kapatmayı kabul etmedi.

'MASKE YOKSA DERS DE YOK'

15 dakika sonra öğrenciyi tekrar uyaran ancak sözünü dinletemeyen Bernstein, tahtaya "Maske yoksa ders de yok" yazarak istifa etti.

Profesör yaptığı açıklama şöyle konuştu:

"O an 'Hava Kuvvetleri'ndeyken ülkemi korumak için hayatımı riske attım. Ancak pandemide maskesiz bir öğrenciye ders vermek için hayatımı riske atmak istemiyorum' dedim. Covid-19 son haftalarda yayıldığı için daha fazla endişeleniyordum. Bu yüzden biraz rahatladım."

Georgia Üniversitesi adına konuşan Greg Trevor ise dersi alan öğrencilerin istifanın ardından başka bir akademisyenin dersine yerleştirildiğini açıkladı.