Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü

02 Nisan 2021 Cuma, 15:46

ABD'nin Virginia eyaletinin Richmond kentinde sabah saatlerinde öğrencileri Powhatan Lisesi'ne taşıyan öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin yanına düştü. Yetkililer, olay sırasında yaralanma olmadığını ve otobüsün içine giren geyiğin kapıdan kaçtığını belirtti.

Okulun ulaştırma müdürü Brian Bartlett yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Otobüs geyiğe çarptı ve otobüsün kaputundan yuvarlanarak ön camın içinden içeriye girdi" dedi. Servis şöförü ise bir geyikten kaçmaya çalışırken ikinci bir geyiğin otobüse çarptığını ve ön camdan içeri girdiğini ifade etti.