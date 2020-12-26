Öğrenciler zaten en büyük sınavı veriyor

26 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Sosyal medyada, Milli Eğitim Bakanı’na yönelik önceki gün başlatılan ve 100 bini aşkın “Ziya Selçuk İstifa” etiketinin ardından Selçuk, yüz yüze sınavların iptal edildiğini, lise öğrencilerinin sınavlara ikinci dönem gireceğini açıkladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler varken sınav yapılmak istenmesine tepkili.

Tepkilerin ardından Selçuk, dün, “yüz yüze sınav konusunu Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda yeniden ele aldıklarını” belirterek, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden; lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.

‘100 TAM PUAN VERİLEBİLİR’

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “evde kalın, toplu taşıma kullanmayın” çağrılarına karşın “milyonlarca öğrenci ve öğretmenin, bir iki hafta boyunca evden toplu taşıma ile okullara gelmesinin istenmesini” eleştirerek “Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimi düzgün alamıyor, milyonlarca öğrenci EBA’ya erişemiyor. Bu öğrencileri zorunlu olarak sınava tabi tutmak, hem eğitim hem de çocukların gelişimi açısından sakıncalı” dedi.

Sınavların ertelenmesi ve iptal edilmesinin doğru olduğunu söyleyen Yıldırım, “Çocukların tamamına 100 tam puan verilerek çocuklar arasında ayrım olmaması sağlanabilir. Geçmiş dönemde aldıkları notlar, çocukların eğitim seviyesini gösteriyor. Yeni başlayacaklar için de gelecekte alacakları notlar gösterecek” önerisinde bulundu.

Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan ise milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığını, ulaşan öğrencilerin yüzde 60’ından fazlasının ise cep telefonu ile bağlandığını vurgulayarak, “Eğitimde eşitsizliği daha da derinleştiren seçmeye, elemeye dayalı sınav kararları alınamaz ve uygulanamazdı” dedi. Salgın sürecinde sınavların tamamının iptal edilmesi çağrısında bulunan Aydoğan, “Öğrencilerin başarıları notla değerlendirilmemeli” dedi. Aydoğan, “Öğrencilerimizin eğitimden kopuşu engellenmeli, devamlılığı sağlayan önlemler alınmalı, uzaktan eğitime erişim için öğrencilerimizin ve kamu hizmeti veren öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyacı olan tüm cihazlar ve internet erişimi ücretsiz sağlanmalı, ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize düzenli eğitim desteği sağlanmalı” diye konuştu.