Öğretmenin skandal sözleri ortaya çıktı!

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:20

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini “Hayırlı olsun, daha yapacak çok iş var” diyerek kutlayan rehber öğretmen Yasin Kuruçay hakkında CİMER’e şikayet edildi.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre; Eğitim-İş Bursa Şubesi'nin de Kuruçay hakkında suç duyurusunda bulunarak adli ve idari süreç başlatacağı bildirildi.

Bursa’da eski öğrencilerinin baskı, cinsiyetçi, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerini ifşa ettiği rehber öğretmen Yasin Kuruçay’a tepkiler sürüyor. Veli-der Bursa Şubesi, Yasin Kuruçay hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), şikayet etti.

Veli-der Şubesi tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Bu kişi kız öğrencileri odasında toplayıp ‘kızlı erkekli ortamlarda erkeklere meze olursunuz’, ‘dişiliğini değil, kişiliğini kullan’ gibi söylemlerle aşağılayıcı ifadelerde bulunmuş, kızların etek boylarına karışarak, ailelerini çocuklarına karşı kışkırtarak ahlak bekçiliğine soyunmuştur. Yasin Kuruçay derhal görevden alınmalıdır. Tüm okullarda çağdaş, laik ve bilimsel eğitim istiyoruz.”

Kuruçay’ın Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yaptığı sırada 4 yıl boyunca istismar ettiği öğrencilerden E.D. yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

E.D., Kuruçay’ın kendi ahlaki fikirlerini yıllarca kendilerine dayattığını söyledi. E.D., “Ergenlik çağındaki çocuklardık. Yanlış yapabiliriz, korunmamız gerekebilir. Cinsiyetçi, ayrımcı ve şiddet içeren tanımlamalar kullanmasından ve ailemizle bizi karşı karşıya getirmesinden şikâyetçiyiz” dedi. Kuruçay’ın ailelerini okula çağırıp “Çocuğunuzun ne yaptığınızın farkında mısınız? Dışarıdan erkeklere yakın bir kız olarak gözüküyor. Bu onu erkeklerin masasına meze eder” şeklinde ifadelerinin olduğunu belirten E.D., şunları dile getirdi: “Annem ona tepki göstermişti ama kışkırttığı aileler var. Bu adam çocuklar için tehdit arz ediyor. Nilüfer İMKB Fen Lisesi öğrencileri de okulda istemiyor. Kadınların çalışmaması gerektiğini, kadınların cinselliği üzerinden birçok ifadesi var.”

Bazı öğrencilerin Kuruçay’a destek verdiğine dikkat çeken E.D., “Biz ancak fark edebiliyoruz üzerimizde kurduğu tahakkümü ve bunun aslında suç olduğunu. Bizim için biraz geç olsa da umarım diğer öğrencilerden uzaklaştırılması güç olmaz. Suç duyurusunda bulunacağız, idari soruşturma başlatılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.