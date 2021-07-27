'Öğrencileri ile birlikte satışa çıkarılan okul' ilanları Meclis gündeminde

27 Temmuz 2021 Salı, 10:58

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, internet üzerinden okulların öğrencileri ile beraber satışa sunulmasını Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili bir soru önergesi hazırlayan Ersoy, önergesinde, "Özel okullara verilen teşviklerle niteliksiz, herkesin açabileceği okullar yaratan AKP iktidarının, pazarda meyve satar gibi şimdi de internette öğrencisi ile beraber okul satışına imza attığını" belirterek "Herhalde bu ülke tarihinde ilktir" dedi.

"İKTİDAR ŞİMDİ DE OKUL EMLAKÇILIĞINA TEŞVİK GETİRECEK!"

İstanbul Maltepe’deki bir özel akşam lisesi ile ilgili verilen ilana dikkat çeken Ersoy, sözkonusu ilanda "okulumuz konumu itibariyle ulaşımı oldukça kolay bir bölgede yer almaktadır. Kurum kontenjanı farklı iki okul türünde toplam 300’dür. Okul binası 5 katlıdır. 85 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Yemekhanesi, derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu vb alanların tamamı özenle düzenlenmiştir.” ifadelerinin yer aldığını kaydederek "Dağı, taşı, doğayı, suyu satan iktidar şimdi de okul emlakçılığı işine başladı" ifadelerini kullandı.

"OKULLARININ SATILDIĞINI EĞİTİME BAŞLAYINCA GÖRECEKLER!"

Ersoy, “Özellikle eğitime devam eden okulların isimleri verilen ilanlarda paylaşılmamaktadır. Bu durum veli ve öğrencileri mağdur edecek bir felaketin başlangıcıdır. Birçok özel okul verdiği ilanlarda ismini gizleyerek, öğrenci ve velilerden bunu saklayarak yapmaktadır. Sonuçta okulun öğrencileri ve velileri okullarının satıldığı ya da kiralandığını 2021-2022 eğitim dönemi başladığında öğrenecektir” ifadesini kullandı.

Devlet okullarının da tek tek kapandığının altını çizen Ersoy, "Özellikle pandemi ile beraber sınıf mevcutları düşürülmesi gerekirken kapatılan devlet okullarının öğrencileri, bölge okullarına gönderilerek sınıflar 35 kişilik olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde öğrencilerin hayatını göz göre göre riske atmaktır" dedi.

Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:

1. Öğrencisi ile beraber satışa çıkarılan kaç okul vardır? Milli Eğitim Bakanlığı satışa çıkarılan okulların bilgisine sahip midir?

2. Öğrencisi ile beraber icraya çıkarılan kaç okul vardır? Milli Eğitim Bakanlığı icraya çıkarılan okulların bilgisine sahip midir?

3. Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan bu satışların/icraların durdurulması ve engellenmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir önlem almış mıdır?

4. Öğrencilerin üzerinden kar elde etmeyi hedefleyen bu satışlar, teşvikler sonucunda artan özel okulların varlığı ile mi ilgilidir?

5. Millî Eğitim Bakanlığı, özel okullara toplam ne kadarlık bir tutarda teşvikte bulunmuştur? Toplam teşvik tutarı nedir?

6. 2020-2021 yılında açılan kaç özel ilkokul, ortaokul, lise vardır?

7. 2020-2021 yılında kaç adet devlet ilkokulu, ortaokul ve lise kapanmıştır? Kapatılma nedenleri nelerdir?

8. 2020-2021 yılında kaç özel ilkokul, ortaokul, lise kapanmıştır? Kapanma nedenleri nelerdir?

9. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okulları satılığa çıkan ve haberi olmayan veli ve öğrencilere yönelik herhangi bir açıklamanız olacak mıdır?



