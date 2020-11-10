Öğretmende Covid-19 çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bulunduğu okulda eğitime tedbir amacıyla 4 gün ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenin dün Aybastı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Öğretmenin aynı gün okula hiç gitmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğretmenimizin en son 6 Kasım 2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ve diğer personel karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime, bugünden itibaren 4 gün ara verilmesine karar verilmiştir."
Açıklamada, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan protokol ile "Okulum Temiz" belgesine sahip okulda sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımından dolayı öğrenciler için risk oluşturacak hiçbir durum bulunmadığı da aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması
Video Haberler
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
- Anıtkabir'de skandal! 10 Kasım yayınını zorla kestiler
- 09.05'te yağmur altında: Ben ıslanırım keşke geri dönse
- Saat 09.05'te gözyaşlarına hakim olamadı
- Markette hırsızlık iddiasına meydan dayağı kamerada
- Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması