Oğulcan Çağlayan'ın cezasında indirim
Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı.
Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı. Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.
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