Oğuz Ceylan: Erol Bulut, takımımızın vizyonunu yükseltti

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:56



Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan, açıklamalarda bulundu. Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Gaziantep FK'da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Erol Bulut yönetiminde hazırlıklara iyi başlandığını ifade eden Oğuz Ceylan, "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz, Gaziantep'te başladık. Daha sonra ikinci etap olarak Bolu'ya geldik. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz" dedi.

"BAŞARILI BİR TAKIM OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Erol Bulut'un vizyon sahibi bir hoca olduğunu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "İsmi olan bir teknik direktör. Buraya gelerek de takımımızın, kulübümüzün vizyonunu yükseltmiş durumda. İdmanlar olarak da çok güzel işler yaptırıyor bize, taktik olarak iyi işler yaptırıyor, başarılı bir şekilde geçiriyoruz. İnşallah bunu sezonun geneline yayarsak başarılı bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Oğuz Ceylan, Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 1'inci Lig'de geldiği Gaziantep FK'da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükselmesinden bahsederek, şunları ifade etti:

"Öncelikle Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkür ederim, her seferinde bunu söylüyorum; Süper Lig'i bu kulüple yakaladım, çok şey borçluyum. Performans olarak da inişler çıkışlar olabiliyor ama iyi bir performansı sezonun geneline yayabiliyorsak ne mutlu bize. Bireysel performansla takım performansını birleştirince güzel işler ortaya çıkacağına inanıyorum."