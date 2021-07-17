ÖİB onayladı: Türkşeker'in çok sayıda ilde bulunan taşınmazları satıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkşeker ve TEDAŞ'a ait ve özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışını onayladı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) ve Türkşeker'in ülkenin birçok ilinde bulunan, özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlarının satışına onay verdi.
ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
EDİRNE
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mahallesi'ndeki taşınmazın 231 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cavit Koşar'a, aynı mahallede bulunan bir başka taşınmazın da 40 bin lira ile en yüksek teklifi veren Engin Yavaş'a satılması onaylandı.
Türkşeker adına kayıtlı Edirne-İpsala, Kapucu Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 2 milyon 332 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arman Proje Yatırım ve Ticaret AŞ'ye satılmasının onaylanması kararlaştırıldı.
AĞRI
Türkşeker adına kayıtlı Ağrı'nın merkez ilçesi Suçatağı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 3 milyon 210 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Efe Sin Tarım İnşaat Petrol Taşımacılık Gıda Zirai Alet Temizlik Hizmetleri Enerji Unlu Mamuller İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararı onaylandı. Türkşeker adına kayıtlı olan ve aynı mahallede bulunan bir başka taşınmazın ise 3 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Şti'ye satılmasının onaylanması kararlaştırıldı.
ANKARA
Hazine Maliyesi adına kayıtlı Ankara-Gölbaşı, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın bir bütün halinde 3 milyon 400 bin lira bedelle ve 4 taşınmaz için bir bütün halinde 5 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketi'ne satılması onaylandı.
SAMSUN
TEDAŞ adına kayıtlı, Samsun'un Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erkan Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasının onaylanması kararlaştırıldı.
KARS
Türkşeker adına kayıtlı, Kars merkez Karacaören köyünde bulunan 3 taşınmazın 195 bin lira, 230 bin lira ve 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Can Reis Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılması onaylandı.
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