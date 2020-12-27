Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor
Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.
Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.
Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise bu zorlu maçı locadan takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir’in, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 yenildiği mücadelenin 71. dakikasında kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilen Buruk’un yerine Paşa’ya karşı yedek kulübesinde ise Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Beşiktaş'tan TRT sunucusu Ersin Düzen için flaş açıklama
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Beşiktaş'tan TRT sunucusu Ersin Düzen için flaş açıklama
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı