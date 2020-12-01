Okan Buruk: "Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ne aynı önemi veriyoruz"

01 Aralık 2020 Salı, 20:40

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun fikstüre alıştıklarını belirterek, "Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bizi mutlu ediyor. İki lige de aynı önemi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmaya çalışıyoruz" dedi. Buruk, RB Leipzig karşısında kazanmak için her şeylerini vereceklerini de söyledi.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın sahasında Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Fredrik Gulbrandsen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için her şeylerini vereceklerini söyleyen Okan Buruk, "Rakibimizi daha yakından tanıdık. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz. Rakibimizin ne kadar değerli bir takım olduğunu da biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oyun güçlerine, taktik bilgilerine güveniyorum. Dört Şampiyonlar Ligi maçında bu gücü gördük, beşincisinde de hem kulübümüze hem de ülkemize yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.



"ÖN TARAFTAKİ TÜM OYUNCULARI ÇOK KALİTELİ"

Alman temsilcisinin önemli oyuncuları olduğunu ifade eden Buruk, "İlk maça baktığımızda özellikle Angelino’nun iki gol atması ve oyuna damga vurması etkileyiciydi ama rakibimizin çok önemli isimleri var. Özellikle hücum hattında iyi oyuncuları var. Ön taraftaki tüm oyuncuları çok kaliteli ve fark oluşturacak oyuncular. Birini ön plana çıkartamam, tüm oyuncularının iyi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geçen sene de böyle bir periyot oynadıkları belirten başarılı teknik adam, "Bu süreç bize zor gelmiyor. Aksine çok heyecanlı ve mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Aralar bize çok zarar veriyor. Bu tempoya alıştık, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bizi mutlu ediyor. İki lige de aynı önemi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmaya çalışıyoruz. Ligdeki kötü gidişimizi iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İkisi de bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.