Okmeydanı’nda halk birleşti, siyasi partiler desteklerini açıkladı

27 Nisan 2021 Salı, 11:18

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde geçen günlerde kentsel dönüşüme karşı çıkanlara AKP’lilere yakın isimlerin silah çekmesi üzerine mahalle sakinleri ile aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, SOL Parti, TİP, Gelecek Partisi, DSP, Merkez Partisi ilçe başkanlarının da bulunduğu kalabalık bir grup kentsel dönüşüm ofisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklamayı okuyan CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil, yaşananlara karşı belediyeden bu zamana kadar bir açıklama gelmediğini belirterek “Anlaşılıyor ki belediyenin sessizliği, suçluluğun telaşından kaynaklanıyor. Kendi halkına silah çekenlerin sırtını sıvazlamak, açık ve aleni halk düşmanlığıdır. Halkı baskı ile sindirmek, eşkıyalar eliyle korkurtmak gayesinde olan kirli menfaat odakları Tarlabaşı’nda yaptıklarını Okmeydanı’nda yaparak semt sakinlerini bu bölgeden sürgün etmek istemektedirler. Biz siyasi parti temsilcileri buna müsade etmeyeceğiz. Halkla birlikte, şeffaf, yerinde ve hak temelli bir dönüşüm hepimizin arzusudur” dedi.

Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle de “Bu silah çekenler kim? Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu? Bu olaya neden sessiz kalmaktasınız” diye sordu.

‘HAK KAYBI VAR’

Fetihtepe Mahallesinde doğup büyüyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da “Daha önceki kentsel dönüşüm planlamaları ve çalışmalarında hak sahiplerinin elde edeceği hakkın en azından bir katı daha ellerinden alınmış görünüyor. Burada bir haksızlık var. Etütler ve incelemeler yapılmadan sadece ranstal dönüşüm için bu çalışmalar yapılmaktadır. Halkın mağdur edildiği her projeden vazgeçilmelidir” diye konuştu.