Oktarcılardan tepki çeken mesaj
Adnan Oktar'ın müritleri sosyal medya hesaplarından yangınlarla ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.
Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın müritleri sosyal medya hesaplarından yangınlarla ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.
Adnan Oktar örgütünün müritlerinden "Melek Nur, Instagram hesabından "Ormanları deccal yakıyor" videosu paylaştı. Videoda, Oktar'ın, "Deccal ateşle saldırır. Ateşi yangın deccalin silahlarındandır" sözlerine ve Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına dair görüntülere yer verildi.
Öte yandan sosyal medyada Adnan Oktar'ın müritlerinin çok sayıda "Deccal ormanları yakar" paylaşımlarında bulunduğu görüldü.
Video Haberler
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
- TEM'de makas kazası kamerada
- Canlı yayında skandal sözler: Bayan mülteciler...
- Freni boşalan TIR, önüne ne gelirse biçti
- Muğla yangınlarında 9’uncu gün!
- Kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi
- İzmir'de güneşi görenler endişeye kapıldı
- Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
- Kazadan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Şahan Gökbakar'dan gönüllü yurttaşa tepki
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırı gerçekleşti
- Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
- Cübbeliden aşı kararı