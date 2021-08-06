Oktarcılardan tepki çeken mesaj

06 Ağustos 2021 Cuma, 14:29

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın müritleri sosyal medya hesaplarından yangınlarla ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

Adnan Oktar örgütünün müritlerinden "Melek Nur, Instagram hesabından "Ormanları deccal yakıyor" videosu paylaştı. Videoda, Oktar'ın, "Deccal ateşle saldırır. Ateşi yangın deccalin silahlarındandır" sözlerine ve Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına dair görüntülere yer verildi.

Öte yandan sosyal medyada Adnan Oktar'ın müritlerinin çok sayıda "Deccal ormanları yakar" paylaşımlarında bulunduğu görüldü.