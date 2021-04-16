Öküzcüoğlu 2. yılını değerlendirdi: Çağdaş bir şehir için çalışıyoruz

16 Nisan 2021 Cuma, 07:00

Manisa’da CHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra belediyeyi 134 milyon TL borçla devraldığını, borcu 18 ayda 86 milyon TL’ye düşürdüklerini ve 30 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı. Başkan Öküzcüoğlu, hem borç ödediklerini hem de hizmet etmekten vazgeçmediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını karşısında, zor durumda olan vatandaş, esnaf ve çiftçilere için önlem paketleri hazırladıklarını anlatan Başkan Öküzcüoğlu, “Acil önlem paketinde çiftçilere fidan dağıtımı, mazot indirim desteği, belediye tarım araçlarının bedelsiz kullandırılması, tarımsal sulama fiyatlarında indirim ve işyeri kiralarının kapalı olduğu dönemde alınmaması gibi desteklerde bulunduk. Herkesin salgından en az zararla çıkması için elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

Başkan Öküzcüoğlu, kendi imkânları ile yapılan hizmetlerin bazılarını şöyle sıraladı: “İlçede bulunan 20 okul için seferber olduk. Boyama, çevre düzenlemesi, kırtasiye malzemesi ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Caberburhan, Yeniköy ve Caberkamara Mahallelerimizde yarım kalan düğün salonları için çalışmalar başladı. Alaşehir Kadın Kooperatifi ve Yunus Emre Derneği’nin desteğiyle maske, tulum ve siperlik üretimi yaparak vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttık. Pandemi döneminde 10 bin 300 aileye gıda paketi yardımı, çiftçilerimize 120 bin ata tohumlarımı fidanı verdik. 30 mahallede 28 bin kişiye iftar yemeği hazırladık”

Belediye tasarrufa gittiklerini anlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Yeni araçların hizmete girmesiyle, belediye kiralık araçları sahiplerine iade ederek, kendi araçlarımızla hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 18 ay önce hibe yoluyla temin edilen 20 araç hizmete girdi. Artık kiralık araç kalmadı. Belediye böylece büyük bir tasarrufa imza atmış oldu. Amacımız Alaşehir ve Alaşehirlilere layık oldukları en güzel ve kaliteli hizmeti verebilmek. Temel ilkemiz kentimizi en güzel hizmeti verirken, kendi öz varlıklarımızı kullanarak, kaynaklarımız gereksiz yerlere harcamamak. Bunları yaparken şeffaf olduk. Yaptığımız her ihaleyi, toplantıyı canlı yayınladık. Halka hesap vermekten hiç kaçmadık” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu ayrıca, Kum, çakıl, kilit parke taşı ve sıcak asfalt üreten, kendi aracını tamir eden ve parklar için oyun grupları üreten bir belediye olarak Türkiye’ye örnek olduklarını söyledi.