Okul Aile Birliği açıkladı: İmam hatipten burs vaadi!

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, okul aile birliklerinin böyle bir görevi bulunmadığına dikkat çekerek “Milli Eğitim’in bundan haberi var mı? Hangi yasa ve yönetmeliğe göre bu yapılıyor? Bu yolla cemaatlere kapı açılır” diye konuştu.

Okuldan yapılan duyuruya göre karar, okul aile birliği tarafından alındı. Yerleşen öğrenci sayısının 30’dan fazla olması halinde burs verilecek öğrenciler ağırlıklı puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Burs verilmesi için ayrıca şu şartlar da aranacak: “Her eğitim öğretim yılının her bir döneminde en az 85 ağırlıklı puan ortalamasını tutturmak. Herhangi bir disiplin cezası almamak. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık yapmamak.” Burs, 8 ay süresince verilecek.

‘CEMAATLERE KAPI AÇILIR’

Balık, okullara katkı sağlamak için yönetmeliklerle kurulan okul aile birliklerinin öğrencilere burs, kredi verme gibi bir görevleri olmadığına dikkat çekti.

Balık, kredi ve bursların devlet tarafından yapılan sınavlar sonucunda yine devlet tarafından verildiğine işaret ederek “Burası bir vakıf değil ki burs versin. Okul aile birliği, okulun bakımı, onarımı, yaşatılması için topladığı kaynakları burs olarak kullanmayı vaat ediyor. Bu doğru değil. O zaman her okuldaki okul aile birliği kafasına göre burs programı yapar. Bu çok tehlikeli. Cemaatleşmeye neden olur” dedi.

Özel şirketlerin burs verdiklerini ancak bunun da bir kuralı olduğunu dile getiren Balık, “Eğer buna kapı açılırsa Türkiye’deki bütün okullarda yaygınlaşır” değerlendirmesini yaptı.