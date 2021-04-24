Okul gezisinde sarhoş olup öğrencileri striptiz kulübüne götürdü
İngiltere'de, Richard Glenn adlı öğretmen, 2019’da okulun düzenlediği Kosta Rika gezisinde alkol alınca öğrencilerini striptiz kulübüne götürdü.
İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers Okulu’nda Bilişim Teknolojileri dersi veren Richard Glenn adlı öğretmen, 2019’da okulun düzenlediği Kosta Rika gezisinde alkol alınca öğrencilerini striptiz kulübüne götürdü. Glenn, 3 yıl uzaklaştırma cezası aldı.
İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers Okulu’nda öğretmenlik yapan Richard Glenn, okulun Temmuz 2019’da Kosta Rika’ya düzenlediği bir gezide alkol alınca öğrencileri striptiz kulübüne götürdü.
Glenn’in kulübe götürdüğü öğrencilerin 16-18 yaş arasında olduğu bildirildi. İngiltere Öğretim Düzenleme Kurumu’nun oluşturduğu panel, Glenn’e 3 yıl meslekten uzaklaştırma cezası verdi.
Öte yandan Longridge Towers Okulu’ndan yapılan açıklamada, Glenn ve öğrencilerin kulübe gittikleri gün yaptıkları harcamanın 4 bin 850 sterlin (56 bin 376 TL) olduğu belirtildi.
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