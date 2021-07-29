Okul salonları kulüplere kapatılmasın

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:34

Bir dönemler Türk Sporu "spor" için yapıldığı dönemlerde sıkça kullandığımız ve tabandan sporcu yetiştirmede en önemli unsurlardan biri olarak varsaydığımız, bu olgu zamanla önemini yitirdi.

Önce okul spor yurtları organizasyonları eski güncelliğini yitirdi. O üç-dört bin kişinin izlediği karşılaşmalar, bizim de mesleğe oradan başladığımız, gazetelerin çıkardığı özel ekler, özel sayfalar tarih oldu bitti. Hem sporcu, hem hakem, hem antrenör, hatta spor yöneticisi yetiştirilen bu verimli tarla, kurudu gitti. Daha küçük yaşlarda menajer kıskacına giren sporcu filizleri, parlak hayallerle, ham meyve misali dalından koparıldı ve ziyan oldu.

Parmakla gösterilecek bir kaç kulüp alt yapıya devasa yatırımlar yaptılar. Ancak sadece kulüp bünyesi ve yararına yapılan bu yatırımlar da o çok renkliliği, çoktan seçiciliği aldı götürdü. Olan oldu, olamayan ziyan oldu gitti. İyi bir iş yapmak isterken, bu kez kaynak da kurudu.

Şimdi de Milli Eğitim Strateji Geliştirme Başkanlığı, doğruluğu tartışmaya açık bir tavsiye kararı ile okullar üzerinde yer alan açık alanlar ve salonların kulüplere kiralanmasını yasakladı. Gerekçe buraların öğrencilerin öğretim günü ve dışında zaman geçirdikleri yerler olması ve güvenlik sorunu.

Karar bir bakış açısıyla olumlu bulunabilir. Ama "kurunun yanında yaşın da yandığı" gün gibi ortada.

Zira ülkemizdeki spor kulüplerinin yüzde 80'i okul salonlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Süper Lig ekipleri Göztepe ve Altay'ın bile kendine ait özel salonları olmadığını gözönüne alırsak, orta ve küçük ölçekli kulüplerin salon sahibi olmaları olanaksız.

Önümüzdeki sezon itibarıyle altyapı karşılaşmaları oynanamayacak. Örneğin voleybolda pandemi öncesi yılda 2.500-3.000 karşılaşma yapılırken, altyapı karşılaşmaları kendi salonu olan çok az kulüp ve belediye kulüplerinin katılımıyla yapılabilecek. En fazla 80-90 karşılaşma oynanabilecek ve buralarda kendini gösterebilecek yüzlerce yetenekli sporcu kaybolup gidecek.

Bunun anlamı, okul spor salonlarından yararlanan onbinlerce sporcu çocuğu sokağa atmaktan, zararlı alışkanlıkların kucağına bırakmaktan başka bir şey değil. Böylelikle bu kulüplerde çalışan antrenörler de istihdam edilemeyecek ve zaten 10 milyonu aşkın işşizin bulunduğu ülkemizde yeni bir istihdam sorunu daha karşımıza çıkacak.

Bakanlığın, gereksinimlerini, büyük ölçüde, okul aile birliklerinin "mali başarısına" ya da velilerden toplanan bağışlara bıraktığı okullar, önemli gelir kaynağı olan haftalık antrenman ücretlerinden yoksun kalacak ve hizmetler aksayacaktır. Bilakis, bakım, onarım, günlük temizlikleri kulüpler tarafından yapılan okul salonları için, okul idaresinin dolayısıyla devletin sırtına yeni bir masraf kalemi yüklenecektir.

Yukarıda "kurunun yanında yaş da yanacak" demiştik. İzmir Voleybol İl Tertip Kurulu Kulüpler Temsilcisi Serbay Kos, konuyu Milli Eğitim'e ve CİMER'e iletti. Spor kulüplerinin otopark ve halı saha işletmecilerinden ayrı tutulmasını beklediklerini ve yeniden okul spor salonlarının ve halı sahalarının ücreti karşılığında kendi amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere spor kulüplerine açılmasını talep etti.

Basketbol kulüpleri de bu durumdan fazlasıyla zarar gördüklerini belirterek, haklarını arayan, bu koroya katılacak.

Bir an önce bu yanlıştan geri dönülerek giderek debisi düşen bu verimli kaynağı hepten kurutmayalım. Okul salonlarını kulüplere açalım.



