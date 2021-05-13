Olayın adresi Giresun! Gençlerin tüfekle oyunu kanlı bitti
Giresun Espiye'de, gençlerin av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti. Tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki yaşamını yitirdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde, gençlerin av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti. Tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Onur Can Tiryaki (21) hayatını kaybetti
Taflancık köyü merkez mevkisinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S.'nin (25) oynadıkları av tüfeği ateş aldı.
Başından vurulan Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti. B.S'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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