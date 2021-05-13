Olayın adresi Giresun! Gençlerin tüfekle oyunu kanlı bitti

Giresun Espiye'de, gençlerin av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti. Tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 14:34
Olayın adresi Giresun! Gençlerin tüfekle oyunu kanlı bitti
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Giresun'un Espiye ilçesinde, gençlerin av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti. Tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Onur Can Tiryaki (21) hayatını kaybetti

Taflancık köyü merkez mevkisinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S.'nin (25) oynadıkları av tüfeği ateş aldı.

Başından vurulan Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti. B.S'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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