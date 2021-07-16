Öldüresiye dayak yedi!
Fatih'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı.
Fatih Aksaray'daki olay dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı.
Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.
Görgü tanığı, Serdar Süleymanoğlu, "Duyduğumuz kadarıyla şahsın elinde 30-40 bin dolar para olan bir çanta varmış. 3 kişi gasp etmeye çalışmışlar ama gasp edemediler. Bir bayan ile el arabası ile mal taşıyan bir kişi yardım etmişler. Bayağı bir dövdüler ama arkadaşı" dedi
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