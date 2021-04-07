Ölüm sayıları tartışma konusu oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, testi negatife dönen bazı hastaların ölüm nedenine Covid yazılmadığını aktararak “Bu durumda olan kaç kişi var bilmiyoruz. Ama her zaman bir şey sakladıklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir hekim üzerinden örnek veren Baytemür, “4 aydır Covid nedeniyle yoğun bakımdaydı. Bir süre sonra testi negatif çıkıyor. Ölümünü doğal ölüm yazmışlar. Bu ölümler Covid olarak yazılmıyor” dedi.