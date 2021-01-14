Ölümle tehdit edildiğini öne süren Reha Muhtar, Berat Albayrak'ın babasına seslendi
Gazeteci Reha Muhtar, Umut Güner tarafından tehdit edildiğini ve bunu açıkladığı için evinin basıldığını öne sürerek, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslendi.
Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etti.
Umut Güner
Tehditi açıkladığı için evinin basıldığını öne süren Muhtar, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenerek, "Sizi bilenler dürüst entelektüel birisi derler. 1,5 yıl önce Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildi. Şahıs 'ölümle tehdidini açıkladım' diye beni 7,5 aya mahkum ettiler. Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu. Nedense size söylemek geldi içimden" şeklinde konuştu.
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