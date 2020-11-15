Ölümü göze aldıran kriz

15 Kasım 2020 Pazar, 12:01

Koronavirüs hasta sayısının günlük 2 bin 500-3 binli rakamlara çıktığı Türkiye'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yer alan bir kadın grup sayfasında "Covid19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı paylaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı.





Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

Sağlık Bakanlığı, Covid19 hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı. İnternette yer alan çok sayıda “Covid19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara Covid19 hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirirken ilana yapılan başvurular ve yorumlar ise ülkede tavana vuran işsizlik ve yoksulluk gerçeğinin yeni bir yüzünü oluşturdu.