Ömer Çelik'ten ABD'nin açıklamasına tepki: Reddediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
04 Şubat 2021 Perşembe, 15:16
Ömer Çelik'ten ABD'nin açıklamasına tepki: Reddediyoruz
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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz.

Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır.

ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye’deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar."


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