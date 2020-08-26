Önce ayağına savcı istedi sonra da, 'Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın' dedi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:35

Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede görev yapan gece bekçileri sokkataki şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Bekçilerin kimlik sorduğu Yasin I. (22) herhangi bir evrek ibraz edemedi. Bunun üzerine gözaltına alınmak istedi. Ancak Yasin İ. kaçmaya çalıştı ve bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Bekçilerin yaptıkları aramada ise eroin, esrar ve Afgan macunu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına seslenerek bekçileri ölümle tehdit etti.

"SAVCI GELSİN, NE İSTİYORSA VERECEĞİM"



Ayağına savcıyı isteyen Yasin I., “Beni savcıyla görüştürün, idrar midrar vermem savcıyla görüştürün. Savcıyla görüşmediğim sürece hiçbir şey vermem. Size söylüyorum, uğraştırırım. Savcı gelsin, ne istiyorsa vereceğim. Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacaklar. Onu istiyorlar. Suçsuz yere geldi vurdu bize. Niye vuruyorsun kardeşim sen bana gece gece? Hayırdır?” dedi.

Bekçiler şüpheliden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.