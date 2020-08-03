Önce Bulut, sonra transfer

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın veya en geç çarşamba günü teknik direktör konusundaki kararı açıklayacak. Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir yıl geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Erol Bulut, yeni sezonda Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü olacak.

Koç’un, Bulut’u açıklamasının ardından transferi tamamlanan isimler de tek tek duyurulacak. İlk sırayı Galatasaray’ın da ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş alacak.

TFF’nin 4 Ağustos’ta bildireceği harcama limitlerine göre anlaşılan diğer oyuncuların da açıklanacağı öğrenildi.

EMRE, ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞECEK

Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki bir diğer konu ise Emre Belözoğlu. Ailesiyle birlikte tatilde olan 39 yaşındaki isim, bugün İstanbul’a dönüp başkan Ali Koç ile görüşecek. Yakın çevresinin, “Futbola 1 yıl daha devam et” isteğini ailesiyle değerlendiren Belözoğlu, son kararını başkan Koç’a aktaracak. Emre’nin futbola veda edip Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü olması bekleniyor.