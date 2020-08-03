Önce Bulut, sonra transfer
Fenerbahçe’de kritik hafta bugün başlıyor. Önce Sarı-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü açıklanacak, sonra da transferi tamamlanan bazı oyuncular kamuoyuna duyurulacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın veya en geç çarşamba günü teknik direktör konusundaki kararı açıklayacak. Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir yıl geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Erol Bulut, yeni sezonda Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü olacak.
Koç’un, Bulut’u açıklamasının ardından transferi tamamlanan isimler de tek tek duyurulacak. İlk sırayı Galatasaray’ın da ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş alacak.
TFF’nin 4 Ağustos’ta bildireceği harcama limitlerine göre anlaşılan diğer oyuncuların da açıklanacağı öğrenildi.
EMRE, ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞECEK
Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki bir diğer konu ise Emre Belözoğlu. Ailesiyle birlikte tatilde olan 39 yaşındaki isim, bugün İstanbul’a dönüp başkan Ali Koç ile görüşecek. Yakın çevresinin, “Futbola 1 yıl daha devam et” isteğini ailesiyle değerlendiren Belözoğlu, son kararını başkan Koç’a aktaracak. Emre’nin futbola veda edip Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü olması bekleniyor.
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