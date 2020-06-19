Önceliğimiz üretİci, turizm, kadın ve gençlik

19 Haziran 2020 Cuma, 09:08

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilk önceliklerinin u¨reticinin sorunlarını çözmek, kadınların kendi ayakları u¨zerinde durabilmesi için u¨retim yapmasını sağlamak, kooperatif kanalıyla evde yaptıkları her tu¨rlu¨ u¨ru¨nleri pazarlayabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

EKONOMİ BELEDİYECİLİĞİ

Ödemiş ekonomisinin tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi ve turizmle de gu¨çlenmesinin halkın refahına doğrudan yansıyacağını ifade eden Eriş, “Kentimizde var olan ekonomik sorunlar karşısında ‘Ekonomi belediyeciliği’ ile çözu¨mler u¨retmeye gayretindeyiz. Lavanta bahçesi kuruyoruz. Sadece lavanta değil kekik, biberiye, defne gibi u¨ru¨nlerle de u¨reticimizin alternatif u¨ru¨n arayışına yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Eriş, “Kadınlarımızın u¨retimde yer almasını istiyoruz. İpekböcekçiliğinin kadınlarımız tarafından yeniden canlandırılması projesi için belediyemize ait bir taşınmazı ‘İpekböceği Evi’ne dönu¨ştu¨rdu¨k. Ödemiş ipeği yeniden hak ettiği noktaya ulaşacak. Kadınlarımız da ev ekonomilerine destek sunmuş olacak” diye konuştu.

Sadece tarım ve hayvancılıkta değil turizmde de Ödemiş’in 2020’li yıllara damga vurması için çalıştıklarını belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yapacaklarını şöyle sıraladı: Birgi, Bozdağ, Gölcu¨k ve Lu¨bbey gibi doğa, tarih ve ku¨ltu¨r mirası gu¨zelliklerimiz var. Birgi’ye yeni bir konukevi kazandıracağız. Çalışmalar biterse kayak merkezi kış turizminin merkezi haline gelecek. Teleferik projesi konusunda İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyemiz ile birlikte hazırlıklarımız var. Bölgemizin yarım asırı aşan bir hayali teleferik. Gölcu¨k’te göl kıyısını hem koruyacağız hem turizme kazandıracağız.

Başkan Eriş sözlerini şöyle su¨rdu¨rdu¨: Kadın Danışma Merkezimiz’ ile kadınlarımızın yanındayız. Ayrıca kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlamında bilinçlendirici faaliyetlerimizi mahallelerimize taşıyoruz. Eski beldelerimizde yaşlılarımızın huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri Umut Evleri için ilk adımı atıyoruz. Konaklı’da bu yönde bir hazırlığımız var. Yaşlılarımızın bahçesinde toprakla uğraşabileceği, çeşitlerle hobilerle vaktini en iyi şekilde değerlendirebileceği Umut Evlerimiz olsun istiyoruz.