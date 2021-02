Öncü reggae sanatçısı U-Roy hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, gerçek adı Ewart Beckford olan sanatçı, Jamaika'nın başkenti Kingston'da bir hastanede ameliyattaydı.

'Toasting' adı verilen vokal stilini yaygınlaştıran sanatçı olarak ünlenen U-Roy, çarşamba günü geç saatlerde hayatını kaybetti.

U-Roy'un partneri Marcia Smikle, yerel haber sitesi The Gleaner'a yaptığı açıklamada, sanatçının diyabet ve yüksek tansiyon tedavisi gördüğünü, aynı zamanda böbrek rahatsızlıkları olduğunu belirtti.

Aralıklarla hastaneye yattığını ve yakın zamanda iç kanama nedeniyle bir operasyon geçirdiğini sözlerine ekleyen Smikle "Operasyon başarılı oldu ve kanama durdu" dedi.

Ancak doktorlar kendisini tekrar operasyona almak zorunda kaldılar ve U-Roy, West Indies Üniversite Hastanesi'nde girdiği bu operasyonda hayatını kaybetti.

Sanatçının ardından açıklama yapanlar arasında, Grammy ödüllü sanatçı Shaggy ve İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ghostpoet vardı.

Shaggy Instagram postunda U-Roy için "kahraman", "gerçek bir efsane" ve "zanaatının ustasıydı" ifadelerini kullandı.

Ghostpoet ise "Huzur içinde uyu U-Roy. Cenette senin toasting'in için hazır değiller" dedi.

RIP U-Roy. They ain’t ready for your toasting in heaven. pic.twitter.com/jxKh35yK5A