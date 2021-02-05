Öncüler, akımlar, tekniklerle sanata giriş!
Özenle derlenmiş bilgiler, analizler, ilgi çekici görseller, sanatın belli başlı dallarında kullanılan temalar, teknikler… Önemli türlere, öncülere, akımlara, eserlere, temalara ve tekniklere yönelik cep kılavuzları… Hep Kitap’ın sanata giriş serisinden Sanatın Kısa Öyküsü ile Fotoğrafın Kısa Öyküsü’nde okurları bekliyor.
Sanat neden, nasıl ve ne zaman değişti? Kim öncülük etti? Sanata yön veren eserler nerede ve nasıl üretildi, hangi temalar baskındı?
Susie Hodge, Sanatın Kısa Öyküsü isimli kitabında, sanat tarihindeki önemli kavramları açıklıyor, birbirleriyle ilişkilerini inceliyor, elli önemli sanat eserinin analizini sunuyor, hangi tema ve tekniklerin kullanıldığını irdeliyor.
Fotoğrafın Kısa Öyküsü’ne gelince; fotoğrafa yeni merak saldıysanız ve hakkındaki her şeyi bir çırpıda öğrenmek istiyorsanız ya da fotoğraf çekmekle ilgilenmeseniz bile fotoğraf seviyorsanız Fotoğrafın Kısa Öyküsü tam aradığınız rehber!
Ünlü film eleştirmeni Ian Haydn Smith, janrlardan, eserlere, temalardan tekniklere fotoğraf sanatının derinliklerinde kısa bir fotoğraf turuna çıkarıyor okurları.
Sanatın Kısa Öyküsü / Susie Hodge / Çeviren: Deniz Öztok / Hep Kitap / 224 s.
Fotoğrafın Kısa Öyküsü / Ian Haydn Smith / Çeviren: Deniz Öztok / Hep Kitap / 224 s.
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