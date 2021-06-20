Onlar Babalar Günü'nü böyle kutladı!
Yıllardır çocuklarının ölümlerine ilişkin ayrı ayrı adalet mücadelesi veren; Mısra Öz, Murat Oğraş ve Şaban Vatan, Babalar Günü'nde çocukları andı.
Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nde, çocuklarını şüpheli bir şekilde kaybeden ebeveynler, çocukları andı.
MURAT OĞRAŞ: "EVLATLAR BABALARINDAN ÖNCE ÖLMEMELİ"
FETÖ'ye yakınlığı bilinen Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tesis ettiği pansiyonda yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu. Baba Murat Oğraş ise olayın aydınlatılması için yıllardır büyük çaba gösteriyor.
Twitter'dan oğlunun mezarı başında fotoğrafını paylaşan Oğraş, şu notu düştü:
"Evlatlar Babalarından Önce Ölmemeli"
Evlatlar Babalarından Önce Ölmemeli?? pic.twitter.com/OIXaXeCYT7— MURAT OĞRAŞ (@muratoras) June 20, 2021
MISRA ÖZ: "HARAM OLSUN EVLATLARINIZA SARILDIĞINIZ HER AN!"
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşi Hasan Sel'i kaybeden Mısra Öz, tren “kazasının” ardından yıllardır adalet mücadelesi veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından "Hayatta en önemli değerler bize babamızdan miras kalır; işimize duyduğumuz saygı, vatanımıza olan sevgi gibi..." ifadellerini kullandığını paylaşımını alıntılayan Öz, şunları kaydetti:
"İşinize biraz saygı duysaydınız şu an bu baba oğul hayatta olurdu.
Haram olsun evlatlarınıza sarıldığınız her an!"
İşinize biraz saygı duysaydınız şu an bu baba oğul hayatta olurdu.— Mısra ÖZ (@misra_oz) June 20, 2021
Haram olsun evlatlarınıza sarıldığınız her an!#CorluTrenKatliamı @TCDDemiryollari @TCDDTasimacilik @aihsanuygun @UABakanligi https://t.co/iedtZ588mG pic.twitter.com/GryF4TGlHa
Öz, paylaşımında aynı zamanda TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ve Ulaştırma Bakanlığı'nı etiketledi.
ŞABAN VATAN: "BABACIĞININ YAŞAMININ HER ANIYDIN HER ZAMAN DA ÖYLE OLACAKSIN"
Şaban Vatan, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması için yıllardır mücadele ediyor.
Vatan hakkında, geçtiğimiz Aralık ayında Dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından dava açılmış, 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası verilmişti. Vatan’a verilen cezanın hükmü ise geri bırakılmıştı.
Babalar günün de kızını anan baba Vatan, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Ahh Meleğim, biriciğim
Sordular birgün babacığına;
Rabia Naz'ın yokluğunu kapatabilir misin?
Senin yokluğunu, hayalini kapatabilirmiyim "Benim kızım" Sen benim biriciğim babacığının yaşamının her anıydın her zaman da öyle olacaksın..."
Ahh Meleğim ,Biriciğim— ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) June 19, 2021
Sordular birgün Babacığına
Rabia Naz'ın yokluğunu kapatabilirmisin
Senin yokluğunu , hayalini
Kapatabilirmiyim "Benim kızıım "
Sen Benim Biriciğim
Babacığının Yaşamının
Her Anıydın
Her zamanda Öyle olacaksın .... pic.twitter.com/MXbmob7VGv
Vatan ayrıca, kızı Rabi Naz'ın kendisine yazmış olduğu kısa mektubun fotoğrafını da paylaştı:
https://t.co/UznhaIY39V pic.twitter.com/Zd4tKYo7uz— ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) June 19, 202
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