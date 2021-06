Onlar Babalar Günü'nü böyle kutladı!

Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nde, çocuklarını şüpheli bir şekilde kaybeden ebeveynler, çocukları andı.

FETÖ'ye yakınlığı bilinen Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tesis ettiği pansiyonda yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu. Baba Murat Oğraş ise olayın aydınlatılması için yıllardır büyük çaba gösteriyor.

Twitter'dan oğlunun mezarı başında fotoğrafını paylaşan Oğraş, şu notu düştü:

"Evlatlar Babalarından Önce Ölmemeli"

Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşi Hasan Sel'i kaybeden Mısra Öz, tren “kazasının” ardından yıllardır adalet mücadelesi veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından "Hayatta en önemli değerler bize babamızdan miras kalır; işimize duyduğumuz saygı, vatanımıza olan sevgi gibi..." ifadellerini kullandığını paylaşımını alıntılayan Öz, şunları kaydetti:

"İşinize biraz saygı duysaydınız şu an bu baba oğul hayatta olurdu.

Haram olsun evlatlarınıza sarıldığınız her an!"

Haram olsun evlatlarınıza sarıldığınız her an!#CorluTrenKatliamı @TCDDemiryollari @TCDDTasimacilik @aihsanuygun @UABakanligi https://t.co/iedtZ588mG pic.twitter.com/GryF4TGlHa