Onlarca köpek... Zehirleyip Bursa ormanlarına attılar

22 Aralık 2020 Salı, 10:30

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alana 50’ye yakın köpeğin atılması, ilçede büyük bir tepki çekti.

Kırsal Alpağut Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alana bırakılanden bazıları bölgeden kaçarken bazıları da açlıktan ölmüş diğer köpekleri yemeye başladı. Hastalık oluşmaması adına ölen köpekler gömüldü ve diğerleri de bakım altına alındı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma Milli Şube Parklar Müdürlüğü bölgede araştırma başlattı.

Gömülen köpekler, soruşturma kapsamında gömüldükleri yerlerden çıkarılarak çipleri okutuldu. Balıkesir’den getirildiği anlaşılan köpeklerin ne zaman, kim tarafından getirildiğinin belirlenmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.