Onursal Adıgüzel: AKP'nin vekilleri siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor” sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nu “Cumhur İttifakı’na oy verenleri ‘Ahlaksızlar’ diye kategorize etti” diyerek hedef alan AKP’li vekillere “AKP’nin vekilleri ve medyası ooww bize ‘ahlaksız’ dedi diye yaygara yapmaya başladı. Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?” diye sordu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın ‘sahte lise diploması’na ilişkin “Aklın alacağı şey değil gerçekten. Bunları yaşıyoruz” dedi.
Kılıçdaroğlu, gazeteci Suat Toktaş'ın “İttifaklarla buradan çıkış arıyorsunuz” sözü üzerine de “Ahlaklı insanlarla çıkış arıyoruz. Fakirin, garibanın ahlakını savunan bir anlayışla Türkiye'yi buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor, tamamı hesap vermeye hazır” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından AKP’li bazı vekiller ve isimler Kılıçdaroğlu’nu “Cumhur İttifakı’na oy verenleri ‘Ahlaksızlar’ diye kategorize etti” diyerek hedef alan paylaşımlarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabı üzerinden bu paylaşımları bir arada bulunduğu bir video yayınlayarak şunları kaydetti:
“Genel Başkanımız “ahlaksızlar bir tarafta, ahlaklı olanlar bir tarafta. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor” dedi. AKP’nin vekilleri ve medyası ooww bize “ahlaksız” dedi diye yaygara yapmaya başladı. Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?”
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