Oprah Winfrey, ses getiren röportajın ardından konuştu: Irkçılık iddialarına şaşırdım

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:34

Meghan Markle ve Prens Harry ile buluşan Oprah Winfrey, büyük ses getiren röportajının ardından açıklamalarda bulundu.

Oprah, Meghan'ın kraliyet ailesindeki deneyimleri hakkında ne kadar samimi olacağı konusunda öncesinde bir fikri olmadığını açıkça belirtti.

NTV'nin aktardığına göre Oprah, "Yarattığı ve yaratmaya devam ettiği etkinin ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu" dedi.

"Ortak niyetimiz gerçeklerin yansıtılmasıydı" diyen ünlü sunucu "Hikayelerini anlatabilmek ve olabildiğince gerçekçi olmalarına izin verecek bir röportaj olmasını istediler" ifadelerini kullandı.

Oprah, Meghan'ın Archie'ye hamileyken, kraliyet ailesinde doğacak çocuklarının ten rengiyle ilgili endişelerini dile getirmesine özellikle şaşırdığını açıkladı.

Oprah şu sözleri dile getirdi:

"Bunun bu kadar güçlü bir röportaj olmasının nedeni her şeyin açık, savunmasız, dürüst olma konusunda istekli olmalarından dolayıydı."