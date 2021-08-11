Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici olarak ulaşıma kapandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:20

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kumru-Fatsa yolundaki bir noktada taşkın sonucu yolda su birikintileri meydana geldi. Fındık bahçelerinden de akan yağmur sularının da etkisiyle birikintinin yüksekliği artarken, jandarma ekipleri, araçların bu noktadan geçişini ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine alanda çalışma başlatan görevliler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.