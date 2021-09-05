Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'den ev talebi
Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında yaşadığı ev Fatih Belediyesi tarafından yenilendi. Orhan Kemal'in önemli eserlerini bu evde yaşarken yayımladığını anlatan oğlu Işık Öğütçü, evin belediye tarafından kiralanmasını talep ediyor.
Çağdaş Türk edebiyatının usta yazarlarından Orhan Kemal'in Fatih'te 1954-1966 yılları arasında kiracı olarak oturduğu ev Fatih Belediyesi tarafından yenilendi. Kemal, 12 yıl yaşadığı bu evde "Müfettişler Müfettişi", "Evlerden Biri", "Sokakların Çocuğu", "Suçlu" romanlarını edebiyata kazandırdı.
Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, Fatih Cibali'de bulunan bu evde 1957 yılında dünyaya geldi ve dokuz yaşına kadar bu evde yaşadı. Orhan Kemal'in önemli eserlerini bu evde yaşarken yayımladığını anlatan Öğütçü, evin Fatih Belediyesi tarafından kiralanmasını talep ediyor.
"BURAYI BELEDİYE KİRALAYABİLİR YA DA KÜLTÜREL VARLIK OLARAK KORUNABİLİR"
Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, Fatih Belediyesi'nin evi kiralaması gerektiğini vurgukayarak, "Burası baya uzun bir süre bakımsız kaldı. Daha sonra Fatih Belediyesi bu konuya el atarak evin bakımını, dış cephesini yaptılar. Ve gerçekten ev eski haline geldi. Burada çok anılarımız var. Babamın 12 yıllık bir süreçte burada oturması benim doğumumun burada olması. Ayrıca pek çok eserinin bu çevrede yazılmış olması, bu evi çok daha kıymetli hale getiriyor. Şimdi tabii burası müze olmak için çok küçük. Burası bir çocuk kütüphanesi olabilir. Çocuk atölyesi olabilir. Burada müzik öğrenirler. Güzel yazı yazmayı öğrenirler, böyle küçük bir atölye olabilir. Orhan Kemal kitaplarının da, belki bütün kitaplarının yer aldığı kütüphane olabilir. Ben bu talebimi belediyeye ilettim. Burayı belediye kiralayabilir veyahut da kültürel varlık olarak korunabilir. Türkiye'nin kültür değerinden böyle kaç tane ev var?" dedi.
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