OSİAD Başkanı Ekinci: ‘Avrupa, üretimi Türkiye’ye kaydırıyor’
Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı (OSİAD) Süleyman Ekinci, Avrupa’da tam kapanmanın maliyetleri artırdığını söyleyerek, “Avrupa’nın Uzakdoğu’ya yaptırdığı birçok imalat şu anda Türkiye’de fason olarak üretilmeye başlandı” dedi.
OSİAD Başkanı Ekinci, Kovid-19 salgınında, Türkiye’nin transit ülke olduğunu, lojistik üstünlüğü nedeniyle Avrupa’nın Uzakdoğu’da yaptırdığı pek çok üretimin Türkiye’ye kaydırıldığını belirtti. Salgında Avrupa’nın tam kapanmaya geçmesinden dolayı işletmelerin haftalarca üretim yapamadığını veya verimsiz çalıştıklarını kaydeden ve gemilerin günlerce limanlarda beklemesi ve konteyner bulunamaması nedeniyle hammadde temininde büyük zorluklar yaşandığını, bunun da fiyatları ve dolayısıyla maliyetleri yükselttiğini aktaran Ekinci, bu artışlara karşın Türkiye’deki cevher, demir, çimento, hububat, et süt fiyatlarının dünya ortalamasının altında seyrettiğini ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye’nin jeostratejik üstünlüğünün anlaşıldığını, Türkiye’nin transit ülke olduğunu, 3.5 saatlik uçuş mesafesi ile 75 ülkeye ulaşılabildiğini dile getiren Ekinci, “Makine, teçhizat, beyaz eşya, yan sanayi, mobilya, tekstil, ambalaj sektöründe üretim merkezleri değişiyor. Avrupa’nın Uzakdoğu’ya yaptırdığı birçok imalat şu anda Türkiye’de fason olarak üretilmeye başlandı. Çünkü hem işçilik maliyetleri düşük hem de Türkiye lojistik bakımından avantajlar sunuyor. Türkiye açısından iyi bir gelişme olarak değerlendireceğimiz bu durumun kalıcı hale getirilmesi önemli” dedi.
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