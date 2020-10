OSİAD Başkanı Ekinci: Yapılandırmaya evet, affa hayır

23 Ekim 2020 Cuma, 09:48

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lardan gelen talep üzerine Torba Yasa’ya; matrah artımı ve vergi affının konulmasının haksız rekabet yarattığını, düzenleme yapılırken ödeme güçlüğü çekenle, ödeme yapmamayı alışkanlık getirenlerin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Covid-19 virüsü salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun her kesimini sıkıntıya soktuğunu, KOBİ’lerin de krize girdiğini belirten Ekinci, çarkı çevirmekte güçlük çeken işletmelerin borçlarının faizsiz yeniden yapılandırılmasını, şiddetle savunduklarını söyledi. Yeniden yapılandırma kapsamında TBMM’ye sunulan torba yasada vergi affı ve matrah artırımının da gündeme geldiğini ifade eden Ekinci, bunu piyasada haksız rekabet yaratacağını söyledi. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeme yapılması karşılığında bahse konu yıllar için vergi incelemesinin ortadan kalktığını belirten Ekinci, bu tür düzenlemelerin kayıtdışılığı artırdığına dikkat çekti. Ekinci, “Her iki-üç yılda bir çıkarılan vergi barışı, barıştan ziyade adaletsizlik getiriyor. Böylece, normal gününde borcunu ödeyebilecek KOBİ’ler ‘nasıl olsa vergi affı çıkar’ diyerek vergi ödeme alışkanlığından uzaklaşıyor. Matrah artırımı ile sicil temizlenirken bir sonraki düzenlemeye kadar kayıtdışılık olduğu gibi devam ediyor. Sonuçta bu yolla niyetler iyi olsa da reel ekonomide kayıtdışılık teşvik edilmiş oluyor” dedi. Her defasında “bu, son vergi affı” denilerek yakın dönemde 4 kez vergi affına gidildiğini ifade eden Ekinci, “SSK’sını vergisini ödeyemeyene her türlü kolaylık sağlanmalıdır. KOBİ’lerin borçlarının yapılandırılmasına da karşı değiliz. İtirazımız, borcunu ödemek isteyip de ödeyemeyen ile ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı kefeye konulmasıdır. Şu anda zamanında ödeme yapan işletmeler yüzde 5’lik indirimden yararlanıyor ancak bu cüzi bir miktar” dedi.