Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çalan zanlıya gözaltı

Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA
04 Mayıs 2021 Salı, 09:40
Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çalan zanlıya gözaltı
Abone Ol google-news

Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2 marketten gıda ürünü çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Marketlerin güvenlik kamera kayıtlarından D.Ö. olduğu belirlenen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler