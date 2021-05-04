Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çalan zanlıya gözaltı
Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2 marketten gıda ürünü çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Marketlerin güvenlik kamera kayıtlarından D.Ö. olduğu belirlenen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
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