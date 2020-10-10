Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.
Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan da alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.
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