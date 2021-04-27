Osmaniye'de kanal faciası: 3 çocuk yaşamını yitirdi

27 Nisan 2021 Salı, 08:22

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, ayağı kayarak suya düştü.

Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.

Sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Saadet Karataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şükran Karataş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

İKİ ÇOCUKTAN KÖTÜ HABER

Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolan Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ı (9) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kanala verilen su kesildi. İki çocuğun cesedi, yurttaşlar tarafından kanala düştükleri yerin yaklaşık 900 metre uzağında bulundu. Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.











