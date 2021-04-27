Osmaniye'de kanal faciası: 3 çocuk yaşamını yitirdi
Osmaniye'de sulama kanalında kapıldıkları akıntıdan çevredekilerin yardımıyla kurtarılan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akıntıda kaybolan kaybolan 2 kardeşin cesedi de daha sonra bulundu.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, ayağı kayarak suya düştü.
Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.
Sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Saadet Karataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şükran Karataş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.
İKİ ÇOCUKTAN KÖTÜ HABER
Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolan Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ı (9) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kanala verilen su kesildi. İki çocuğun cesedi, yurttaşlar tarafından kanala düştükleri yerin yaklaşık 900 metre uzağında bulundu. Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Melek İpek tahliye oldu
- Thodex'te 'dayı' detayı
- Babacan erken seçim için tarih verdi