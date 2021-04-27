Osmaniye'de kanala düşen çocuklardan biri yaşamını yitirdi
Osmaniye'de sulama kanalında kapıldıkları akıntıdan çevredekilerin yardımıyla kurtarılan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, ayağı kayarak suya düştü.
Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.
Bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Adana İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri de kanalda kayıp iki çocuğu bulmak için çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.
Sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Saadet Karataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şükran Karataş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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