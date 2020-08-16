Osmaniye'de, trafo merkezinde çıkan yangın korkuttu

16 Ağustos 2020 Pazar, 02:40

Yangın, akşam saatlerinde Yani Mahallede meydana geldi. Cebelibereket Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan elektrik dağıtım şirketine ait trafo, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafonun patlama ihtimaline karşı bölgede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlere müdahale ederek söndürdü.



Yangın nedeniyle bölgedeki iki mahallede elektrik kesintisi yasandi. Ekipler enerjinin tekrar hatlara verilebilmesi için çalışma başlattı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.