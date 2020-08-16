Osmaniye'de, trafo merkezinde çıkan yangın korkuttu
Osmaniye'de, trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Yani Mahallede meydana geldi. Cebelibereket Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan elektrik dağıtım şirketine ait trafo, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafonun patlama ihtimaline karşı bölgede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgedeki iki mahallede elektrik kesintisi yasandi. Ekipler enerjinin tekrar hatlara verilebilmesi için çalışma başlattı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada