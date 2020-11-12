Osmaniyespor Gölcükspor'u 2-0 ile geçti

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:12

7 Ocak Stadı'nda saat 13.00'da başlayan maçı, Yakup Bakır, Mustafa Zıvalı ve Giray Kara hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Hakkı İsmet Şimşek'in attı golle Osmaniyespor FK rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı yeşilli oyuncu Yavuz Koç topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda da her iki takımda gol bulamazken, Osmaniyespor FK sahadan 3 puanla ayrıldı.

