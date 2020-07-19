Osmanlı küme düştü!

TFF 1. Lig’in 34. haftasında EH Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor’un Boluspor’a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 19:37
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TFF 1. Lig’in 34. haftasında EH Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor’un Boluspor’a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü.

Osmanlıspor, Melih Gökçek'in belediye başkanılğ döneminde kurulmuş ve bir ara Süper Lig'de oynamıştı.


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