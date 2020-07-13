ÖSYM Başkanı'ndan ALES açıklaması: Öne çekildi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:40

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihin öne çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Aygün, şöyle dedi:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."