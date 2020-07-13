ÖSYM Başkanı'ndan ALES açıklaması: Öne çekildi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuç açıklama tarihinin öne çekildiğini duyurarak, "ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:40
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihin öne çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Aygün, şöyle dedi: 

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." 


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