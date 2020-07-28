Otobüs devrilmesi sonucu şehit düşen askerler son yolculuğuna uğurlandı

28 Temmuz 2020 Salı, 14:41

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneden alınan şehidin naaşı, Büyük Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin babası Levent Mayendağı ve annesi Güngör Göksert'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mayendağı'nın naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Bu esnada şehit annesi Güngör Göksert, oğlunun naaşını askerlerle beraber taşıdıktan sonra oğluna asker selamı ile veda etti.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT OLAN ER KERİM ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen ulaştırma er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Dün akşam helikopterle getirildiği Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi morguna konulan şehit Arslan'ın (21) naaşı, öğle vakti cenaze töreninin yapılacağı Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, burada şehidin babası Osman Arslan ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin annesi Güler Arslan da tabuta sarılarak, "Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün." diye ağıt yaktı. Anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çevrimli köyü mezarlığına defnedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

ŞEHİT ER SAMET ÇALDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit olan er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Şehidin naaşı, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi. Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne taşındı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

ER MUSTAFA DAĞLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, memleketi Tarsus ilçesinde toprağa verildi.