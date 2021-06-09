Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını kıl payı kurtardı
Bartın’da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırılan otomobil, alev aldı. Sürücü Muhammet Balcı (48), alev topuna dönen araçtan son anda inerken, bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozcağız beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna dün akşam gelen Muhammet Balcı'nın, LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırdığı otomobili bir anda alev aldı.
Aracın içinde alevlerin arasında kalan Balcı, kapıyı açarak, son anda kendisini dışarı attı.
Akaryakıt istasyonundaki çalışanların anlık müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü.
Balcı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Balcı'nın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aracın alev alması ve sürücünün yaşadığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Altaylı'dan Veyis Ateş göndermesi
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- İntihara kalkışan üç kardeşten biri daha kurtarılamadı