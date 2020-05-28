Otomobil, refüje çarptı: Buğra öldü, anne- babası ve 2 ağabeyi yaralı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:45

Kaza, sabah saatlerinde, Pozantı- Tarsus yolunun Damlama mevkisinde meydana geldi. Harun Bozkurt (38) yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

Kazada sürücü Harun Bozkurt ile araçtaki eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra, Emir Ege (8) ve Eymen Efe (10) Bozkurt yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bozkurt çifti ile 3 çocukları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan aileden sağlık durumu ağır olan Buğra Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



