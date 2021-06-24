Otomobilde 486 parça tarihi eser ele geçti
Bursa’nın Mudanya ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliği taşıyan 486 parça sikke, yüzük ve obje ele geçti, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ç.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’nde satacağı bilgisine ulaştı. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan takip sonucu R.Ç.’nin otomobili Kumyaka Mahallesi’nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 3 bilezik ile 2 mühür, Bizans dönemine ait 5 yüzük, çeşitli dönemlere ait 11 tarihi obje, erken Bizans dönemine ait 1 haç figürlü kolye ile 1 tarihi anahtar, 1 yaprak kolye, Firikya dönemine ait 2 tarihi ok uçları, Helenistik dönemine ait 112 sikke, Antik Roma dönemine ait 98 sikke, Bizans dönemine ait 77 sikke, Antik Roma dönemine ait 89 sikke, Yunan dönemine ait 109 sikke, 1 metal dedektör, 1 pointer metal dedektör, 3 el telsizi, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 gaz maskesi olmak üzere toplamda 486 parça tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler, Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan R.Ç. ise işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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