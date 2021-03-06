'Otoyol' yurttaşa icra yağdırıyor!
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunu kullanıp geçiş ücreti olan 163 lirayı 15 gün içerisinde ödemeyi unutan yurttaş, evine gönderilen bin 693 liralık icra mektubunu görünce şoke oldu. Yurttaşın yaptığı araştırma sonrası Otoyol A.Ş. tarafından iki kez gönderilen ihtar mektuplarının posta görevlisi tarafından ulaştırılamadığı ortaya çıktı.
Bursa’da radyoculuk yapan İlker Sakalar geçen yıl 29 Ağustos tarihinde otomobili ile Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunu kullanıp Balıkesir’in bir ilçesine gidip geldi. HGS’si olmadığı için 81 lira olan geçiş ücretini 15 gün içerisinde ödeme yapacağını belirterek gişelerden geçen Sakalar aynı şekilde otoyolu kullanarak Bursa’ya geri döndü.
Sakalar, 15 gün içerisinde 164 lira olan geçiş ücretini ödemeyi unuttuğu için tutar katlanarak 655 lira oldu. 8 Ocak 2021 tarihinde de 19. İcra Müdürlüğü tarafından otoyoldan yapılan geçiş ile ilgili takip başlatıldı. Avukat vekalet ücreti ve yansıtılan faizlerle birlikte ödenmesi gereken tutar bin 693 lira oldu. Geçen gün Otoyol Yatırımı İşletme AŞ. tarafından evine gönderilen tebligatı muhtarlıktan alan İlker Sakalar icra yazısını görünce gözlerine inanamadı.
İcra takibini yapan avukatlık şirketini arayan İlker Sakalar kendisine bir kez bile ihtarname gelmediğini belirtse de avukatlık şirketinin görevlisi kadının ihtarname göndermenin yasal bir şartı bulunmadığını söylemesi üzerine bir kez daha şok yaşadı. Görevli kadın Otoyol Yatırımı İşletme AŞ. tarafından iki kez kendisine posta yoluyla ihtarname gönderildiğini ancak gönderilen ihtarnamelerin posta görevlisi tarafından kendisine ulaştırılmayıp geri gönderildiğini belirtti.
7 iş günü içerisinde bin 693 lirayı ödemek zorunda olduğunu belirten İlker Sakalar, "Şok oldum hala şaşkınım otoyoldan köprüden geçince evimdeki buzdolabına, televizyona icra gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Geçiş ücretini yoğunluktan ödemeyi unuttum ancak evime icra geleceği hiç aklıma gelmezdi. 164 lira karşılığında bana gelen icra bin 693 lira yaklaşık 10 katı, bu icra olayı ile ilgili bana ulaşan bir ihtar yok. Sonradan öğrendim Otoyol AŞ. iki kez ihtar yollamış ancak posta görevlisi bana ulaştırmamış. İhtar konusunda yasal bir gereklilik olmadığı söylendi. Peki icra kağıdı muhtarlığa bırakılıyor bir şekilde bana ulaşıyor, neden ihtar yazıları muhtarlığa bırakılmıyor bunu anlaması çok güç" diye konuştu.
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