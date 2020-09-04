Öz babası zihinsel engeli kızını taciz etti iddiası... Anne yardım istedi

04 Eylül 2020 Cuma, 15:03

N. M., eşi E. M.’nin 12 yaşındaki zihinsel engelli kızları İ. M.’yi yıllardır taciz ettiğini iddia etti.

N. M., “E. M., birkaç ay önce işten gelip İ’ye cinsel istismarda bulundu. Ben de bunu görünce bağırdım ve jandarmaya haber verdim. 3 ay uzaklaştırma aldı. Kendisine ders olduğunu düşündüm. 3 hafta önce evimize tekrar geldi. Yine aynı şekilde kızıma yaklaştı. Ben de dilekçemi yeniden verdim fakat şuan serbest. Daha önce de İ’yi korkutuyormuş, ‘annene söyleme’ diyerek tehdit etmiş. İlk başta kızım bana gelip söylediğinde konduramadım. Daha sonra gidip hesap sordum ve kızıma küfürler savurmaya başladı. Kızım doğru söylemiş. Kim kendi çocuğuna bunu reva görür” dedi.

“SENİ YAŞATMAYACAĞIZ’ DİYORLAR”

Kızı İ. M.’nin yaşadıklarının ardından psikolojisinin bozulduğunu kaydeden N. M., “Kızım özel bir çocuk. Zihinsel engelli yani zeka geriliği var. Şuan içine kapanmış bir durumda. Sadece yaşıtlarıyla konuşup oynuyor. Kendinden büyük biri onunla konuşmak istediğinde yanıt vermiyor. Bunu hiçbir çocuk yaşamak zorunda değil. Ben sadece adalet yerini bulsun istiyorum. Bugün kendi kızına yapan yarın başkasının kızına yapar. Cumhurbaşkanına, bakanlara sesleniyorum. Bu adam tutuklansın ki başka çocukların da canı yanmasın. Bir şeyler yapılması için tecavüze mi uğraması lazım? Yeter artık. Çocuklarımızın üstünden ellerinizi çekin” ifadelerini kullandı

E. M. ve ailesi tarafından tehdit edildiğini de söleyen anne N. M. “ ‘seni yaşatmayacağız. Bunu senin yanına bırakmayacağız’ diyorlar. Boşanma davası açmaya hazırlanıyorum ama maddi durumumuz iyi değil. Ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu